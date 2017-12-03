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03 Aralık 2017 09:41

İş yerinden sadaka kutusunu çaldı

Adana’da bir hırsızın iş yerinden sadaka kutusunu çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İş yerinden sadaka kutusunu çaldı

03 Aralık 2017 09:41


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’ndeki bir lokantada meydana geldi. İş yeri sahibi Bedran Nadir’in bir anlık dalgınlığından faydalanan Özgür G. adlı şahıs, tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızın kaçtığını gören bir vatandaş, iş yeri sahibini uyardı. Bu sırada Bedran Nadir, lokantadan çıkarak ara sokağa kaçan hırsızı kovalamaya başladı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Bedran Nadir hırsızı yakalayamayınca polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, şikayet üzerine olay yerine gelip inceleme yaptı. Polis zanlının Özgür G. olduğunu tespit etti. Polis daha sonrada zanlıyı evine yaptığı baskınla yakaladı. Zanlının aynı suçtan birçok kaydının olduğunu öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Özgür G. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.




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