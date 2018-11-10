İş yerini soymaya çalışan hırsızı vatandaşlar suçüstü yakaladı

Adana'da otomobil jantı satan iş yerine giren hırsız vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yakalanan hırsız gazetecilerin neden girdin sorusuna,” Ne hırsızlığı ya, kim girmiş, ben mi girmişim, kamera görüntüleri çıksın” diye pişkin cevaplar verdi.

Olay, Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan otomobil jantı satan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar iş yerinin içerisine zorla birinin girdiğini fark etti. Daha sonra iş yerine doğru gelen vatandaşları gören, şüpheli kaçmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar izin vermedi şüpheliyi yakaladı ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

İş yerine giren hırsızdan pişkin cevaplar

Gözaltına alınan ismi öğrenilmeyen şüpheli gazetecilerin neden hırsızlık yapmaya girdin sorusuna,” Ne hırsızlığı ya, kim girmiş, ben mi girmişi, kamera görüntüleri çıksın” diye cevap vermesi dikkat çekti. Şahıs sorgulanmak üzere Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürüldü.