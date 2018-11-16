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İşçileri taşıyan servis aracı yandı

Adana’da Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçileri taşıyan bir servis aracı hareket halindeyken yandı.

Adana'da Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıyan bir servis aracı hareket halindeyken yandı. İşçilerin tahliye edilmesiyle olayda yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir firmanın servis aracı işçileri taşırken D-400 karayolunda elektrik aksamında çıkan bir arazı nedeniyle yanmaya başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü durup işçileri tahliye etti. İşçiler sürücünün dikkatiyle yara almadan kurtulurken, servis aracı midibüs alev topuna döndü. Vatandaşların haber verdiği itfaiye ekipleri ise kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler servis aracını söndürdü ancak araçtan geriye demir yığını kaldı.


İşçiler başka bir araçla olay yerinden götürüldü.

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