İsim benzerliğinden cenazeler karıştı

Adana'da hastanede hayatını kaybeden Şaziye Öztürk ile Saliha Öztürk'ün cenazeleri karıştı. Vefat eden Şaziye Öztürk'ün çocukları aynı gün hayatını kaybeden Saliha Öztürk'ün cenazesini alıp Niğde'de toprağa verince, Saliha Öztürk'ün Adana'daki mezarı boş kaldı.

Edinilen bilgiye göre, 16 yıldır yatalak olan Saliha Öztürk (67) bir hafta önce bir kamu hastanesine getirilerek yoğun bakıma alındı. Öztürk, dün öğlen saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu arada, Niğde'den gelen 55 yaşındaki Şaziye Öztürk isimli kadın da aynı saatlerde hayatını kaybetti. İki cenaze de hastanenin morguna kaldırıldı. Saliha Öztürk'ün yakınları, çocukları il dışında olduğu için cenazesini cuma günü alacaklarını söyleyerek hastaneden ayrıldı.

Şaziye Öztürk'ün çocukları ve yakınları ise morga gelerek cenazeyi almak istedi. Öztürk'ün yakınları cenazeyi alıp Niğde'ye götürerek, bugün de toprağa verdi.

Saliha Öztürk'ün oğlu Ulus İritaş ise bugün öğlen saatlerinde kardeşleri Adana'ya geldiği için morga gidip cenazeyi almak istedi. Gerekli imzaları attıktan sonra İritaş'a görevliler annesinin cenazesini gösterdi. İritaş gösterilen cenazenin annesi olmadığını anlayınca yetkililere haber verdi. Yetkililer cenaze teslim tutanağını kontrol ettiklerinde Saliha Öztürk'ün Niğde'ye götürüldüğünü, diğer cenazenin ise Şaziye Öztürk'e ait olduğunu belirledi.

Hemen Niğde'deki aileye ulaşılarak yanlış cenazeyi aldıkları, cenazenin geri getirilmesi istendi. Ancak aile cenazeyi defnettiği için mezar savcılık izni ile açılacak. Ayrıca aile, "Bizim cenazeyi getirin ancak o zaman bu cenazeyi alırsınız" diye yanıt verdi.

Ulus İritaş yaşadıkları karşısında şoka uğrarken, "Ben bugün buraya annemi almaya geldim ancak annemi başka biri almış gömmüş bile. Ben Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Annemin mezarını da açtırmıştım şimdi boş kaldı. İsim benzerliğinden dolayı diğer aile karıştırmış. Üstelik cenazenin yüzünü de açıp bakmışlar acılarından dolayı fark etmemişler sanırım" dedi.

Bu arada, cenaze defnedildiği için savcılığın izni ile mezar yeniden açılıp cenazelerin değiştirileceği öğrenildi.

Hastane yetkilileri ise cenazelerin soy isimlerinin aynı olması isimlerinin de birbirine benzemesinden dolayı ailenin cenazeyi yüzüne bakarak almasına rağmen karıştırdığını, konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını bildirdi.