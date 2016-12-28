İşitme engelli çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzüyle buluştu

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Adana Gençlik Merkezi tarafından "Uçmak İçin Engelleri Kaldırdık" etkinliği ile işitme engelli çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzüyle buluştu.

Adana’da Havacılık Sporları Kulübünce organize edilen ve Adana Gençlik Merkezi’nin ’Gönüllülük Kulübü’ kapsamında sponsor olduğu "Uçmak İçin Engelleri Kaldırdık" adlı etkinlikte Merkez Çukurova İlçesi Kabasakal Köyü Rüzgarlı Tepe’de Seyhan İşitme Engeliler Okulu’ndan 20 işitme engelli çocuk, eğitmen pilot eşliğinde hayatlarında ilk defa gökyüzüyle buluştu.

Ailelerin ve çok sayıda yamaç paraşütü tutkunun da katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Aynı zamanda İşaret Dili Tercümanlığı Kulübü’nde ki gençleri işitme engellilerle buluşturmayı ve aldıkları eğitimleri pratiğe dökmelerine katkı sağlandı.

Etkinlikte engeli bireylerin mutlu olması ve toplumda engellilerle ilgili farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Ayrıca, etkinlikte, gençlere ve ailelere Gençlik ve Spor Bakanlığı logolu şapka dağıtarak, kek ikramı yapıldı.