Adana Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen şampiyonada 105 sporcu kıyasıya mücadele etti.

İşitme Engelliler Tenis Türkiye Şampiyonası’nda tek kadınlarda Asuman Şaki, tek erkeklerde Sercan Yeşilova birinci oldu. Çift kadınlarda Asuman Şaki- Tüfem Bengüoğlu, çift erkeklerde Sercan Yeşilova-Emir Vatansever çifti birincilik kürsüsüne çıktı.

Turnuvada şeref kürsüsünde yer alan sporcuların ödüllerini Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Adana Atlı Spor Kulübü Başkanı Ali Cerit ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir verdi.

Engelin, spora engel olmadığını söyleyen Kadir Gül, “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda bundan sonra da engelli sporcularımızın yanında yer alarak sporda engelleri ortadan kaldıracağız’’ dedi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir de işitme engelli tenisçilerin Adana’da bir araya getiren organizasyona desteklerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.