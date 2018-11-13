İŞKAD Başkanı Mantı: “Kız öğrencilere eğitim verip, onlara rol model olabiliriz”

Adana'da özel bir eğitim kurumunun halkla ilişkiler müdürü ile kız öğrencilerin İŞKAD'ı ziyaretinde konuşan Mantı, gençleri önemsediklerini vurgulayarak, “Çünkü inanılmaz icatlar aslında teknik meslek liselerinden çıkmaktadır. Ayrıca iş dünyasının ekonominin en çok ihtiyaç duyduğu ara eleman, ara teknik personel meslek liselerinde yetişiyor. Ara elemana gerçekten çok ihtiyaç var" dedi.

İŞKAD'ın her üyesinin mesleğinde kendini ispatlamış kariyer sahibi insanlar olduğunu söyleyen Mantı, "Öğrencilerinizin bakış açılarını genişletme adına üyelerimizle öğrencilerinizi buluşturarak girişimcilik eğitimi verip, onlara rol model olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Öğrencileri başarıya taşıma adına birlikte yeni projeler üretebileceklerini de belirten Mantı, öğrencilere yabancı dil sayısını ikiye üçe çıkararak donanımlarını arttırıp, bir adım daha öteye gitmek zorunda olduklarını, özellikle sosyal medyayı çok doğru kullanmaları gerektiğini söyledi.