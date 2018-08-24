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24 Ağustos 2018 08:58

İşkence yapılan ata polis şefkati

Adana’da aç ve susuz bırakılıp işkence yapılan ata polis 3 kova su verip şefkat gösterdi.

İşkence yapılan ata polis şefkati

24 Ağustos 2018 08:58

Perişan haldeki at, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Nehri kenarında gezen vatandaşlar metruk bir binanın bahçesinde ağaca bağlı haldeki atın gözünün iltihap içinde olduğunu fark ederek hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis atı gördükten sonra metruk binada kimse olup olmadığını kontrol etti. Ancak kimsenin olmadığı anlaşılınca atın tedavisi için Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bilgi verildi.


Bu arada atın sağ gözünün yapılan işkenceden dolayı iltihap içinde olduğu görüldü. Ayrıca atın günlerdir aç ve susuz bırakıldığı için ayakta durmakta zorlandığı, iyice zayıfladığı gözlendi. Polis hayvana 3 kova su getirip kendi elleriyle içirdi. Bir süre sonra barınak yetkilileri gelerek atı alıp götürdü. Atın gözünü tamamen iltihap kapladığı, kör olma tehlikesi olduğu öğrenildi. Bu arada atın etrafında yoğun kan lekeleri de olması dikkat çekti.




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