Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 14:02

İskenderun Yüzme İhtisas Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye U15 Sutopu Federasyon Kupası İskenderun Yüzme İhtisas’ın oldu.

İskenderun Yüzme İhtisas Türkiye şampiyonu oldu

02 Eylül 2018 14:02


31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Adana Atatürk Yüzme Havuzu’nda düzenlenen müsabakalarda A Grubunda 6 takım arasında yapılan mücadeleler sonucunda namağlup olarak maçları tamamlayan İskenderun ekibi 2018 U15 Bayanlar Sutopu Federasyon Kupasının sahibi oldu. İskenderun takımı finalde rakibi Adalar Su Sporları Kulübü’nü 5-3 yendi. İskenderun Yüzme İhtisa Kulübüne şampiyonluk kupasını Sutopu Federasyon Başkan Vekili Reha Alper tarafından verildi.


Müsabakalar sonunda sıralama şu şekilde oluştu.


1.İskenderun Sutopu Kulübü, 2. Adalar Su Sporları Kulübü, 3. ODTU Yüzme İhtisas Takımı, 4. Gaziantep Dolpin Yüzme İhtisas Takımı, 5. Çınarlı Adana Yüzme İhtisas Takımı, 6. Adana Kurtuluş Yüzme İhtisas Takımı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç