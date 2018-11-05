İŞKUR ve BİK, Adana'da Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Protokolü imzaladı

Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürlüğü'nün, Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin desteğiyle organize ettiği “Yeni Nesil Gazetecilik” Eğitim ve İstihdam Programı'nın protokol imza töreni yapıldı.

Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen protokol törenine, Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu katıldı.

İşsizlik ile mücadelenin topyekûn olarak devam ettiğini belirten İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli, “İşsizlik dünyanın en önemli sorunlarından biri, bununla mücadelemiz devam ediyor. Bu programda bu kapsamda önemli bir çalışmadır. Bugün güzel bir programın içerisindeyiz, her kuruma destek olduğumuz gibi yerel basınımızı da destekleyeceğiz. Bu eğitimden sonra 9 ay İŞKUR'un ödemeleriyle çalışacakları bir sistem olacak. İnanıyorum ki bu program başarılı olacak ve devamı istenecek” dedi.

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Adana'da ilk kez uygulandığını belirten Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, “Bu proje Adana'da ilk kez uygulanacak. Sektöre yeni nesil gazeteciler yetiştirmek ve kazandırmak için güzel bir fırsat. Bu eğitim programında kursiyerlerimiz Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin değerli hocalarından teorik eğitimleri alacaklar bunun yanı sıra sektörde tecrübe ve deneyim sahibi usta gazetecilerden eğitim alacaklar. Amacımız sadece sektöre yeni gazeteciler kazandırmak değil, nitelikli yeni nesil gazeteciler kazandırmaktır. Adana yerel medyasının bu projeye sahip çıktığından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca projemize eğitimler için yer desteği sağlayan Çukurova Kalkınma Ajansı'na da sektöre verdikleri bu önemli destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Gazetecilik sektörünün desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Hatice Çubukçu: “Bu proje sadece istihdama katkı sağlamakla kalmayıp gazetecilik mesleğinin özellikle yerel gazeteciliğe yeni bir nefes kazandıracaktır. Hem teorik hem de pratik eğitimi aynı anda alacak olmaları nedeniyle projenin başarılı olacağına inancım tamdır. Gazetecilik mesleğine yapılan bu yatırımdan dolayı destek olan kurumlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürlüğü, Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile hazırlanan eğitim programı Kasım ayında Çukurova Kalkınma Ajansı eğitim salonunda gerçekleştirilecek. Üniversitelerin İletişim, Hukuk, İİB, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar veya bu fakültelerin son sınıflarında okuyanların katılabileceği programın başvuruları 30 Ekim-8 Kasım 2018 tarihleri arasında www.yeninesilgazetecilik.com sitesinden yapılacak. Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nun İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, eğitimlerini bitiren katılımcılara Adana'da yer alan basın işletmelerinde çalışma imkânı sağlanacak.

Kurumun www.yeninesilgazetecilik.com internet sitesindeki formu doldurarak başvuru yapan adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde telefon ve mail yolu ile kendilerine ulaşılarak 9 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00'da BİK Adana Şube Müdürlüğü'nde mülakata alınacak. Mülakat sonuçları aynı sitede ilan edilecek ve katılımcılara mail yoluyla bildirilecek.