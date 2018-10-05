İŞKUR'dan kız çocuklarına kariyer ve rehberlik hizmeti

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş Kulübü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi, Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği ve Yüreğir Belediyesi işbirliğinde bir dizi eğitim ve gezi planlayarak çocukların iş gücü piyasasına atacağı ilk adıma yönelik kariyer rehberlik hizmeti verildi.

Çukurova Üniversitesinde Kuzey Çarşısında yer alan İŞKUR Adana İş Kulübü'nde sosyal hayata adaptasyonu ve iş hayatına ilk adımda dikkat edilmesi gereken konuları içeren eğitime katılan davetliler de çocuklara destek olu.

Adana İş Kulübü liderleri tarafından iş arama becerileri eğitimleri verildi.

Çukurova Kariyer Gelişim Merkezi Müdürü Oğuzhan Kırdök, ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar, Özçete Otomotiv İnsan Kaynakları Yöneticisi Özlem Bulut ve Hiltonsa İnsan Kaynakları Yöneticisi Gönül Songürer'in eğitimlerde iş motivasyonu, iletişim, gelecek farkındalığı ve işveren markası konularına değindi ve çocuklarla deneyimlerini paylaşarak kendi geleceklerini şekillendirme noktasında yol gösterdiler.

Eğitimin son gününde çocukları kahvaltıya götüren Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli, çocukların kariyerlerini şekillendirmesine etki edecek konulara değindi. Karaveli çocukların iş hayatına atılmalarında önemli beklentileri olduğunu dile getirerek elindeki tüm imkanları çalışmak istemeleri durumunda çocuklara sunacaklarını belirtti.

Eğitimlerini tamamlayan çocuklara Adana Çalışma ve İş Kurumu il Müdürü Ahmet Karaveli, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç tarafından sertifikaları verildi.

Ayrıca Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş Kulübü tarafından Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, Çocuk Destek Merkezinde (ÇODEM) kalan çocuklara, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nde (ŞÖNİM) kalan kadınlara eğitimler verildi. Eğitimin içeriğinde CV hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama becerileri ve kendini tanıma gibi konular yer aldı.