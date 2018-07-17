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17 Temmuz 2018 12:54

İsmail Acı’dan yerel basına çözüm sözü

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, yerel gazetelerin temsilcilerinin taleplerinin çözüleceğini söyledi.

İsmail Acı’dan yerel basına çözüm sözü

17 Temmuz 2018 12:54


Adana’da yayın yapan yerel gazetelerin temsilcileri ATO Meclis Başkanı İsmail Acı’yı makamında ziyaret etti. Temsilciler, ATO ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları da dile getirerek yardım talebinde bulundu.


Yerel gazetelere abone olunması, ilan verilmesi, ATO meclis toplantılarına gazetecilerin katılıp izlemesine getirilen yasağın kaldırılması ve kendi meslek grupları olan 26. ve 38. grupların etkinliklerinde yerel gazetelerin yer almalarının sağlanması konularındaki şikayetleri dinleyen Acı, konuyla ilgileneceğini ve çözüm yolu bulacağını ifade etti.


ATO meclislerinin basına kapalı olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Acı, meclislerde saklı ve gizli hiçbir konunun yer almadığını ve basının da toplantıları izlemesinde bir beis olmadığını söyledi.


ATO’nun kendisinin üyesi olan yerel gazetelere zorluk çıkaran değil, işlerini kolaylaştıran bir örgüt olduğunu vurgulayan Acı, Temmuz ayı meclis toplantısından önce bu sorunların çözüleceğine olan inancını dile getirdi.




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