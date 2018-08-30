İsmail Konuk Adana Demirspor’da

Lig takımlarından Adana Demirspor, savunma oyuncusu İsmail Konuk ile sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Murat Sancak ile bugün bir araya gelen Konuk, kendisini mavi-lacivertli takıma bağlayan resmi sözleşmeye imzasını attı.

16 Ocak 1988 yılında Denizli’de dünyaya gelen İsmail Konuk, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Stoper mevkisinde forma giyen 1.88 boyundaki Konuk, daha sonra sırasıyla İstanbulspor, Turgutluspor, Nazilli Belediyespor ve Akhisar Belediyespor formalarını giydi.

Akhisar Belediyespor’daki başarılı performansının ardından Bursaspor’a transfer olmayı başaran İsmail Konuk, geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Gazişehir Gaziantep FK forması giydi.