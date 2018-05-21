İspanyol hakim: "Adana Adliyesi Avrupa standartlarında"

Türkiye ile İspanya arasında ortaklaşa gerçekleştirilen proje ile Adana Adliyesi adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ilkesi çerçevesinde etkin ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla pilot bölge seçildi. Bu kapsamda Adana’da suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetlerinin sunulması amacıyla aile ve çocuk mahkemelerinde psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı unvanları ile çalışan uzmanların bir araya getirilerek görev yapacakları ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ kurulması için çalışma başlatıldı.

35’i uzman yaklaşık 60 kişinin görev yapacağı müdürlükle ilgili inceleme yapmak üzere proje ortağı İspanya’da görev yapan hakimler Manuel Olmedo Palacias ile Jose Alberto Coloma Adana Adliyesi’ni ziyaret etti. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak’ı makamlarında ziyaret edip proje hakkında görüş alışverişinde bulunan İspanyol hakimler, Adana Adliyesi’nde mağdurlara yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette konuşan Başsavcı Ali Yeldan, pilot adliye olarak uygulamanın en iyi şekilde yürütülmesine çalışacaklarını söyledi. Bu birimde mağdurların adli süreçlerden bilgilendirileceğini ve onlara destek sağlanacağını kaydeden Yeldan, “Suç mağdurları, soruşturma ve kovuşturma boyunca yeniden aynı süreçlere muhatap olarak örseleniyor, zarara uğruyor. Yeniden her şeyle yüz yüze gelmekten çekinip dava ve şikayetlerini devam ettiremeyebiliyorlar. Yargılama sürecine katılamıyorlar, bu yüzden deliller eksik olduğu için sanık veya şüpheliler beraat edebiliyorlar. Özellikle çocuklar değişik baskılar altında beyanlarını değiştirip, yargılama sürecinin dışında kalarak cezasızlık hali ortaya çıkıyor. Mağdurlar yalnız bırakıldığı zaman şüpheli ve sanıklar daha baskın konumda yer alıp cezalardan kurtulabiliyorlar. Bu birim bunun önüne geçecek. Hem hakları kaybedilmeyecek hem de etkili ceza yargılamasının önemli bir aşaması meydana gelecek. Mağdurlarla ilgili tüm destekleme süreci bu merkezden yönetilecek” diye konuştu.

"Avrupa standartlarıyla aynı düzeyde"

Adana Adliyesi’nde mağdurlara yönelik yapılan uygulamaları çok beğendiklerini belirten İspanyol Hakim Manuel Olmedo Palacios da, yaptıkları görüşme ve toplantıların başarılı geçtiğini vurgulayarak, “Yaptığımız incelemelerde Adana Adliyesi’nde suç mağdurlarına yönelik yapılan çalışmaların Avrupa standartlarını yakaladığını görüyoruz. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte mağdurlara yaklaşım daha da güçlenecek. Böylece Adana Adliyesi mağdur hizmet desteklerinde Avrupa standartlarıyla aynı düzeye gelecek” dedi.

Daha sonra Adli Görüşme Odaları (AGO) ve Uzlaştırma Bürosu’nda da inceleme yapan iki hakim, ayrıca Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları ve çocuk mahkemesi hakimleri ile adliyede görev yapan uzmanlarla bir araya gelip çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.