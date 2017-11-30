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30 Kasım 2017 08:50

İstanbul, Adana ve Diyarbakır’ı kana bulayacak PKK’lı Adana’da yakalandı

Adana polisi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ortak yaptığı operasyonda İstanbul, Adana ve Diyabakır’ı kana bulamak isteyen PKK’lı terörist ile ona yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul, Adana ve Diyarbakır’ı kana bulayacak PKK’lı Adana’da yakalandı

30 Kasım 2017 08:50


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in yapmış olduğu ortak çalışmada S.D. isimli bölücü terör örgütü PKK mensubunun Adana’ya gelerek 27 Kasım’da kamu binaları, havalimanı ya da polis noktalarına bombalı eylem yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgiyi değerlendiren MİT ve polis ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yanında Mersin sorumlusu Y.B’nin de bulunduğu S.D.’nin Mersin, Osmaniye ve Adana sorumlusu olarak atandığı ve büyük bir eylem yapacağı tespit edildi. İki teröristi takibe alan polis, zanlıları eylem hazırlığı yaparken 10 gün önce yakaladı.



İstanbul ve Diyarbakır’ı da kana bulayacaktı


Polisin yaptığı çalışmalarda S.D’nin parmak izinin geçtiğimiz günlerde İstanbul’da içinde 4.5 kilo patlayıcı ile toprağa gömülü halde ele geçirilen malzemede çıktığı belirlendi. Ayrıca zanlının Diyarbakır’da 4 adet 25’er kiloluk çuvallar içinde bulunan bomba yapımında kullanılan sodyum, klorat maddesinin üzerinde de parmak izi çıktı. Zanlının bu nedenle İstanbul ve Diyarbakır’da aranması olduğu, Şırnak’ta da bir eyleme karıştığı tespit edildi. Zanlılar, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.




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