“İŞ'te Ben CV Yarışması" başvuruları başladı

Ulusal düzeyde organize edilen ve bireylere özgeçmiş (CV) oluşturma noktasında farkındalık oluşturacak olan “İŞ'te Ben CV Yarışması” Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından seçici kurul üyelerinin yaptıkları toplantı ile ikinci kez başladı.

2017 yılında Adana Çalışma ve İş Kurumu karafından ilk kez düzenlenen ve yüzlerce kişinin başvuru yaptığı yarışmada dereceye girenlerin ödülleri "Yenilikçi Bakış" temasıyla gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi'nde sahiplerini bulmuştu.

İkinci kez düzenlenen “İŞ'te Ben CV Yarışması” seçici kurul üyelerine detaylar hakkında bilgi verildi. Bireylerin özgeçmiş hazırlama teknikleri noktasında bilgi düzeylerini arttırmak, özgeçmiş oluşturma noktasında farkındalık oluşturmak ve bireyleri yaratıcı düşünceye teşvik etmek için düzenlenen yarışmanın başvuruları 1 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

3 Aralık 2018 tarihinde ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirmeyi geçen yarışmacılardan kazananların belirlenmesi için 10 Aralık 2018 tarihinde yüz yüze görüşme yapılacak ve aynı gün sonuçlar ilan edilecek. Ödül kazanan yarışmacılara Sheraton Grand Adana'da 11 Aralık 2018 Salı günü büyük bir organizasyonla ödülleri verilecektir.

Yarışma detayları hakkında da bilgi veren Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli, “Başvurular 'cvyarismasi.com' internet adresi üzerinden alınacak ve her aday bir özgeçmiş gönderebilecek. Yarışmaya katılacak adayların özgeçmişlerinin özgün olması, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması, sadece bu yarışma için hazırlanmış olması gerekiyor. Özgeçmişler, ilimizde bulunan kamu kurum/kuruluşlarından, üniversitelerden, odalardan ve STK'lardan, insan kaynakları profesyonellerinden oluşan ve Adana Çalışma ve İş Kurumu Başkanlığındaki bir seçici kurul tarafında değerlendirilecektir. Özgeçmişler; özgünlük, içerik ve sistematik, dil bilgisi kurallarına uyma, doğruluk gibi kriterleri kapsayan bir değerlendirmeye tutulacak” dedi.

Yarışma süresince iş ve meslek danışmanlarınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda, Çukurova Üniversitesi'nde ve Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi'nde ‘'Özgeçmiş hazırlama teknikleri'' konusunda öğrencilere seminerler düzenleneceğini belirten Karaveli, özellikle gençler tarafından yarışmaya yoğun katılım beklediklerini, bireylerin iş başvurularında kendilerini özgün ve anlaşılır bir şekilde sunmaları ile hedefe ulaşmalarını sağlayıp doğru eşleştirmenin yapılmasına ve istihdama katkı sağlayacaklarını kaydetti.