İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı

Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesi’nde bulunan izolasyon malzemesi üreten bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Kimyasal ve yanıcı maddeler bulunan depo, kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Hava sıcaklığının 39 yıl aradan sonra 43 dereceye çıktığı kavurucu sıcakta yangın söndüren itfaiyeciler, kendilerini itfaiye araçlarına dolum yapılan borulardan akan suyun altına attı. Kıyafetleri ile suyun altına giren itfaiyeciler serinlemeye çalıştı. Adana’nın kavurucu sıcağında yangınla mücadele eden itfaiyeciler, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.