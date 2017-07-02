Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 16:01

İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı

Adana’da son 39 yılın en sıcak gününde çıkan bir yangına müdahale eden itfaiye erleri, olaydan sonra kendilerini suyun altına attı.

İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı

02 Temmuz 2017 16:01


Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesi’nde bulunan izolasyon malzemesi üreten bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Kimyasal ve yanıcı maddeler bulunan depo, kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.


Hava sıcaklığının 39 yıl aradan sonra 43 dereceye çıktığı kavurucu sıcakta yangın söndüren itfaiyeciler, kendilerini itfaiye araçlarına dolum yapılan borulardan akan suyun altına attı. Kıyafetleri ile suyun altına giren itfaiyeciler serinlemeye çalıştı. Adana’nın kavurucu sıcağında yangınla mücadele eden itfaiyeciler, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Açık
    35°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!