İvana Sert, Adanalı kadınlarla buluştu

AVM’deki bir kozmetik mağazasında kendi adını taşıyan yeni ruj koleksiyonunu tanıtımını yapan İvana Sert, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ziyaretçiler ünlü ismi yakından görüp sohbet etmenin yanı sıra makyajın incelikleri konusundaki deneyimlerinden de yararlandılar.

Birçok kadının kısa sürede silinmesinden yakındığı rujun kendi adını taşıyan marka ile kalıcılık özelliğinin bulunduğunu anlatan İvana Sert, bunu da uygulamalı olarak gösterdi. İvana Sert, kadınlara rujun özelliklerini uygulamalı olarak anlattı.

Etkinlikte hayranlarıyla sohbet eden İvana Sert, “Büyürken ve mankenlik yapmaya başladıktan sonra çekim, defile ve televizyon programında hep makyajımı kendim yaptım. Bugüne kadar yüzlerce farklı makyaj ürünü kullandım. Bazı ürünleri çok sevdim bazı ürünlerden de hoşlanmadım” dedi.

“İnanmadığım bir ürünü kullanmadım”

Hiçbir zaman inanmadığı bir ürünü kullanmadığını dile getiren Sert, yıllardır kameraların önünde çok yüksek ışıklara maruz kaldığını, bu sebepten bazı ürünlerin yan etkilerini fark etme şansını yakaladığını kaydetti.

İvana Sert, uzun süren çekimler esnasında kullanılan çoğu makyaj ürününde özellikle de rujda bozulmalar gördüğünü belirterek, “Hatta bazıları dudak üzerinde hem çatlama hem de pürüzsüz yapının kaybolmasına sebep olmaktaydı. Bu durumun oluşturduğu kötü histen sıkıldım ve kendi adım altında bütün bunlardan uzak bir ruj üretmeye karar verdim. Gösterilen yoğun ilgi doğru bir iş yaptığımızın kanıtı oldu” diye konuştu.

İvana Sert, ziyaretçiler için ürünlerini imzalayıp, bol bol fotoğraf çektirdi.