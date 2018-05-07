"Jandarma Kupası"nı "Demirbüken" kazandı

kuruluş yıl dönümü kapsamında Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Jandarma Kupası Koşusu", Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de izlediği koşuda "Demirbüken" isimli at, bin 300 metrelik çim pistte verilen mücadelede rakiplerini geride bırakarak jokeyi Emrah Sincan ile birinci oldu.

Vali Mahmut Demirtaş, Kuruluş Yıldönümü’nü kutlayıp, kazanan atın ilgililerine kupayı takdim ederek, at sahibi Süleyman Şire ve jokey Emrah Sincan’ı tebrik etti.