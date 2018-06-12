Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü

Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, ziyareti sırasında Vali Demirtaş’a, Jandarma Teşkilatı’nın yapısı ve gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerinden dolayı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın ve beraberindekilere teşekkür eden Vali Demirtaş, "Vatanın en ücra köşelerinde dahi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenini tesis etmek için görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret, Jandarma Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapılmasıyla son buldu.