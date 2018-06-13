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13 Haziran 2018 12:36

Jandarma Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıldönümü

Adana’da, Jandarma Teşkilatı’nın 179.

Jandarma Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıldönümü

13 Haziran 2018 12:36

kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Atatürk Parkı’ndaki törende Adana İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.


Yalçın, saygı duruşunda bulunulması ve ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Başarılarla dolu 179 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmeti ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız” dedi.




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