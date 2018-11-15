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Jandarma “Yardımsever Olmak Kanımızda Var” diyerek kan bağışında bulundu

Adana’da İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla, “Yardımsever Olmak Kanımızda Var” sloganıyla kan bağışında bulundu.

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı Adana Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla, “Yardımsever Olmak Kanımızda Var” sloganıyla kan bağışında bulundu.


Adana İl Jandarma Komutanlığı'nca Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası'nda jandarma personeli ve kışlada vatani görevini yapan askerler, “Yardımsever Olmak Kanımızda Var” sloganıyla gönüllülük esasına dayalı olarak kan bağışında bulundu.


Vatani görevini yerine getiren erbaş ve erlere kan vermenin can kurtarma açısından önemli ve kutsal bir görev olduğu bilinci ve duyarlılığının oluşturulması amaçlandı.


Türk Kızılayı Adana Şubesi görevlileri ise kampanyaya katılarak kan bağışında bulunan jandarma personeli ve vatani görevini yapan askerlere teşekkür etti.

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