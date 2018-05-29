Jandarmadan ormanda uyuşturucu operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığınca Yüreğir ve Kozan ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaparak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslar ile SİT alanında kaçak kazı yapan şahıslara yönelik 3 ayrı adreste ve ormanlık alanda operasyon düzenlendi.

Yüreğir ilçesinde bulunan ormanlık bölge içine ekilmiş vaziyette 11 bin 876 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 402 gram kubar esrar maddesi, yine Yüreğir ilçesinde 1’inci derece SİT alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen 1 şahsın evinde yapılan aramada 180 kök kenevir bitkisi, 26 adet bakır sikke, 1 adet dedektör ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, Kozan ilçesinde bulunan ormanlık alanda ise 2 bin 640 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.