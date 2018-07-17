Jülide Sarıeroğlu KEFEK Başkanı oldu

Sarıeroğlu, yeni göreviyle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak 27. Dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yeni dönemin komisyonumuza ve kıymetli üyelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bu arada, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeliğine, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru’da TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğine seçildi.