Jülide Sarıeroğlu pedal çevirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Sağlıklı ve Spor Dolu Bir Yaşama Pedal Çevir' etkinliğine katıldı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Bozkurt'un öncülük yaptığı, bisiklet sporunun sevdirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe Sarıeroğlu'nun yanısıra, Milletvekili Tamer Dağlı, İl Başkanı Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, gençlik teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Sarıeroğlu, "Hepimiz şehir hayatı içerisinde gerçekten hareketsiz kalıyoruz. AK Parti Teşkilatı olarak sahada çok yoğun bir tempoda çalışsak da sporun mutlaka hayatımızda olması gerekiyor" dedi.

Dilberler Sekisi'nden pedal çevirmeye başlayan katılımcılar Adana caddelerini turladıktan sonra Gazipaşa Bulvarı'nda parkuru tamamladı. Finalde katılımcılara muzlu süt ikram edilen etkiliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.