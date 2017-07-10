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10 Temmuz 2017 12:18

Kaçak elektrikle mücadele

Toroslar EDAŞ, Adana’da bir fabrikada tespit edilen kaçak elektrik kullanımına müdahale ederek, 8,1GWh’lık elektrik kaybının yaşanmasına engel oldu.

Kaçak elektrikle mücadele

10 Temmuz 2017 12:18


Adana’dan gelen ihbarla bir fabrikada kaçak elektrik kullanımı olduğunu tespit eden Toroslar EDAŞ, 4 kişilik ekibi ve güvenlik güçleriyle harekete geçti. Ekipler, fabrikada kaçak enerjinin olduğu noktayı tespit ederek müdahale etti. Bu müdahale ile 8,1 GWh’lık elektrik kaybının yaşanmasını engelleyen Toroslar EDAŞ, fabrika ile ilgili yasal işlem başlattı. Bu oranın da yaklaşık 2 bin 750 meskenin 1 yıllık tüketimine denk geldiği tespit edildi.


Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) kaçak elektrik sorunu ile ilgili Türkiye çapında başlattığı mücadeleye kendi bölgesinde destek veren Toroslar EDAŞ, Türkiye genelinde son 5 yılda gerileyen kaçak elektrik kullanımını kendi bölgesinde de azalttı.




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