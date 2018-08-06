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06 Ağustos 2018 10:05

Kaçak göçmen sanıldılar Suriyeli işçi çıktılar

Adana’da uygulama noktasında 3 minibüs içerisinde bulunan yaklaşık 30 yabancı uyruklu şahsın üzerinde kimlik çıkmayınca kaçak göçmen sanıldı ancak, yolcuların Suriye uyruklu işçiler olduğu anlaşıldı.

Kaçak göçmen sanıldılar Suriyeli işçi çıktılar

06 Ağustos 2018 10:05


Alınan bilgiye göre, İncirlik Mahallesi D-400 karayolunda sabit uygulama noktasında 3 minibüs kontrol amaçlı duruldu. Minibüslerde bulunan yaklaşık 30 yabancı uyruklu şahıs polislere kimliklerini ibraz edemedi. Bunun üzerine olay yerine yabancılar şube müdürlüğü ekipleri geldi. Şahısların kaçak göçmen olduğu düşünüldü.


Yabancı uyruklu kişiler kimliklerini evde unuttuklarını beyan ederken, whatsapp üzerinden ailelerine kimliklerinin fotoğrafını yollattılar. Polis ekipleri şahısların kimliklerini inceledikten sonra Suriyeli işçi olduğunu tespit etti.


Suriyeli işçiler, kimliklerinin belirlenmesinin ardından serbest bırakıldı.




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