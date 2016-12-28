Kaçak içki operasyonu

Adana polisi yılbaşı öncesi 3 ilde yaptığı kaçak içki operasyonunda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı yaklaşırken vatandaşa sahte içki satmak için hazırlık yapanlara yönelik operasyon başlattı. Polisin Adana merkezli Ankara ve Şanlıurfa’da yaptığı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Baskında bir de sahte ve kaçak içki imalathanesi ortaya çıkartıldı. Yapılan aramalarda bin 787 şişe sahte rakı, 30 litre doluma hazır sahte viski, 30 litre doluma hazır sahte rakı ve 1 litre anasonun ham maddesi ele geçirildi. Yapılan bu operasyonda 1 milyon 723 bin liralık haksız kazancın önüne geçildiği bildirildi. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Şahısların 8’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 6 zanlı adliyeye sevk edildi.