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23 Haziran 2017 09:42

Kaçak sigaraları sahiplendi tutuklandı

Adana’da, polisin kovalamaca sonrası terk edilmiş olarak bulduğu otomobilden 2 bin 130 paket kaçak sigara çıktı.

Kaçak sigaraları sahiplendi tutuklandı

23 Haziran 2017 09:42

Olaydan sonra avukatıyla gelip sigaraların kendisine ait olduğunu söyleyen Suriyeli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü polisin "dur" ihtarına karşılık kaçmaya başladı. Yenibey Mahallesi’nde ara sokaklara giren otomobil bir süre sonra terk edilmiş olarak bulundu. Polis otomobilde yaptığı incelemede 2 bin 130 paket kaçak sigara buldu. Olaydan sonra Abdullah H. isimli Suriye uyruklu bir kişi, avukatıyla gelerek kaçak sigaraların kendisine ait olduğunu söyledi. Emniyette ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Abdullah H., kaçak sigara ticareti yapmaktan tutuklandı.




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