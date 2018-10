Kadın adaylar kolları sıvadı

Oya Tekin, Av.Berfu Salıcı Yakut ile üyelerden İlhan Şahin, Çukurova Belediye Başkanlığına aday adaylıklarını açıkladı.

KADER Adana Şubesi üyelerinden Fatma Arguz, Aygül Seçginok, Serpil Çerçioğlu, Belkıs Yakıcı, Nazlı Pınar Ünlü, Zihnet Emre ve Canan Özdemir Meclis üyelikleri için başvuruda bulunurken, muhtarlık için çok sayıda KADER üyesi de bu yarışta yeralmak için kolları sıvadı.

KADER Adana Şube Başkanı Elife Müftüoğlu aday adaylarına ve muhtar adaylarına önümüzdeki günlerde hiç bir ayırım yapmadan çeşitli eğitimler verileceğini söyledi. KADER Adana Şubesi tarafından kadın belediye başkan aday adayları, meclis üyesi aday adayları, muhtar adayları beraber bir araya getirilerek birlik ve beraberlik icinde çalışılmasına çaba göstereceğini söyledi.

Kadınların siyasi arenada daha çok yer alması gerektiğine işaret eden Müftüoğlu, erkek egemen toplumda kadınların sürekli olarak geri plana itildiklerini belirterek, önümüzdeki süreçte bu durumun değişeceğine, kadınların daha aktif olarak siyasette yer alacağına inandığını dile getirdi.

Kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olarak temsil edilmeleri gerektiğini, 1997 yılından bu yana kadın temsil oranını yükseltmeye çalıştıklarını dile getiren Müftüoğlu, toplumu ilgilendiren kararların alındığı her platformda, seçme veya atama ile oluşturulan her organda, kadın-erkek eşitliğini demokrasinin gereği olarak gördüklerini belirterek, KADER olarak önümüzdeki günlerde kadın adaylara yönelik eğitimlere başlayacaklarını açıkladı.