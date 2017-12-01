Kadın çantasında uyuşturucu hap sevkiyatı

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, narkotik köpeği ’Kanas’ içerisinde kadın çantası bulunan 4 koliye tepki verdi.

X-ray cihazından geçirmek için karbon kağıdına sarmışlar

Kolileri açan polis, çantaların içinde bir şey olmadığını gördü. Bu sırada, kadın polis çantaların alt kısmında bulunan astarların normalden farklı bir yapıda olduğunu fark edince detaylı arama yaptı. Kadın polis, astarların içinde karbon kağıdına sarılı, uyuşturucu hapları buldu. Uyuşturucu tacirlerinin, hapları x-ray cihazından geçirebilmek için bu yöntemi kullandığı anlaşıldı. 49 kadın çantasının içinde toplam 18 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken polis çantalar üzerinde parmak izi çalışması başlattı.