Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 09:14

Kadın çantasında uyuşturucu hap sevkiyatı

Adana’da kadın çantaları içinde karbon kağıdına sarılmış halde 18 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kadın çantasında uyuşturucu hap sevkiyatı

01 Aralık 2017 09:14

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, narkotik köpeği ’Kanas’ içerisinde kadın çantası bulunan 4 koliye tepki verdi.



X-ray cihazından geçirmek için karbon kağıdına sarmışlar


Kolileri açan polis, çantaların içinde bir şey olmadığını gördü. Bu sırada, kadın polis çantaların alt kısmında bulunan astarların normalden farklı bir yapıda olduğunu fark edince detaylı arama yaptı. Kadın polis, astarların içinde karbon kağıdına sarılı, uyuşturucu hapları buldu. Uyuşturucu tacirlerinin, hapları x-ray cihazından geçirebilmek için bu yöntemi kullandığı anlaşıldı. 49 kadın çantasının içinde toplam 18 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken polis çantalar üzerinde parmak izi çalışması başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç