Kadın cesedini canlı yayında takipçileriyle paylaştı

Adana'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Kadın cesedini cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada canlı yayın yapan vatandaş, "Türkiye'nin geldiği son noktayı takipçilerimle paylaşıyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesinde vatandaşlar sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler su altı polisine haber verdi. Bu arada bir vatandaş da cep telefonu kamerasıylae kadın cesedini saniye saniye görüntüledi. Vatandaş kadın cesedi kanalda sürüklendiği için hem görüntü çekip hem de koşarak takip etti. Vatandaş kadının cesedini sosyal medyada canlı yayınlayarak takipçileriyle de paylaştı. Yaptığının yanlış olmadığını düşünen vatandaş basın mensuplarının "kadın cesedini neden görüntülüyorsunuz" sorusuna "Türkiye'nin geldiği son halini takipçilerime göstermek için görüntülüyorum" diye yanıt verdi.

Bir süre sonra diğer meraklı vatandaşlar da kadın cesedini görüntülemek için bir biriyle yarıştı. Olay yerine gelen bir çocuk ise korku dolu gözlerle cesedi izledi. Cesedi görmek isteyen tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş da dikkat çekti.

Bir süre sonra su altı polisi sulama kanalına girerek kadının cesedini sudan çıkardı. Daha sonrada polisler inceleme başlattı. Üzerinden kimliği çıkmayan kadının cesedi yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.