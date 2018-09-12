Kadın genital kanserlerinde tedavinin anahtarı: "bireyselleştirilmiş tedavi"

Dr. Hüsnü Çelik, kadın genital kanserlerinde kişiselleştirilmiş tedaviyle başarı olasılığının yüksek olduğunu belirterek, şu an için dünyada yaygın bir yöntem olmadığını söyledi.

Son dönemde uygulanmaya başlanan bireyselleştirilmiş tedavi sayesinde kadın genital kanserlerinde kısa sürede etkili sonuçlar alınabiliyor. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hüsnü Çelik, bireyselleştirilmiş kanser tedavisinin nasıl uygulandığını anlattı.

Tıp dünyasının son dönemde artık kişiye özel tedavilerle kansere karşı ciddi bir savaşın içine girdiğini söyleyen Prof. Dr. Çelik, “Moleküler biyoloji, genetik ve hücre bilimindeki gelişmeler sayesinde kanserin nasıl başladığı, geliştiği ve yayıldığı artık çok daha iyi tespit edilebiliyor. Aynı kanser tipinde dahi moleküler düzeyde oluşan farklılıklar, hastaların tedavilere değişik yanıtlar vermesine neden olabiliyor. Bu gelişmeler kanserin tedavi planlamasının da aynı doğrultuda farklılaşmasını sağlıyor. Artık tek bir tanı ve buna uygun tedavinin yerini, kanserin moleküler düzeyde incelenmesi ve sonuçlara uygun tedaviyi esas alan bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımı alıyor” dedi.

Kişiselleştirilmiş tedavinin şu an için dünyada çok yaygın bir yöntem olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Çelik, “Günümüzde giderek yaygınlaşmasını ön gördüğümüz bu yöntem ile hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş tedavilerin başarısının artacağını düşünüyorum. Kansere ait bilgiler arttıkça, aynı organdan çıkan kanserlerin benzer genel özellikleri taşımasına rağmen, moleküler düzeyde birbirinden oldukça farklı” diye konuştu.

Kanser hücrelerinin geniş bir yelpazeye dağıldığını, yapısal ve işlevsel karakteristiklere sahip olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Çelik, “Her bir kanserin tedavi ve takibinde gerek kansere gerekse hastaya özgü özelliklerin dikkate alınarak bireyselleştirilmiş olarak planlanması gerekmektedir. Bu yeni gelişmeler, kanser tedavisinin kesinlikle alt yapısı sağlam multidisipliner alanları barındıran merkezlerde yapılması gerekliliğini, tedavi ve takip planlarının ilgili tüm alanların bir araya gelerek ve birbirleri ile yakın iletişim halinde olan çalışma ekipleri tarafından oluşturulan konseylerde karara bağlanması gerekliliğini bir kez daha göstermektedir” ifadelerini kullandı.