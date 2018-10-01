Kadın girişimci, "Erkeksen Gel" sloganı ile erkek giyim mağazası açtı

Adanalı kadın girişimci Dilek Cankoy, Clup Business adını verdiği erkek giyim mağazasının ikinci şubesini ''Erkeksen Gel'' sloganıyla hizmete açtı. Mağaza sahibi iş kadını Dilek Cankoy, kadınlara cesur olmaları tavsiye ederek, ''Girişimci genç kadınlar benim gibi cesur olsunlar, korkmadan adım atsınlar. Kadınların yapamayacağı iş yoktur'' dedi.

Adana'da uzun yıllar inşaat sektöründe faaliyet gösteren Benna İnşaat'ın sahibi Dilek Cankoy, tekstil sektörüne de hızlı bir giriş yaptı. Erkek giyim mağazı Club Business'in 2. şubesinin açılışını yapan Cankoy, cesur, azimli ve kararlı olduktan sonra kadınların başaramayacağı bir iş olmadığını söyledi. Yıllarca gayrimenkul danışmanlığı yaptığını belirten Cankoy, müteahhit olmak istediği zaman çevresinde çoğu kişinin 'beceremezsin' diyerek önünü kesmeye çalıştığını belirterek, "Ben her zaman kadınların erkek egemen bir toplumda daha iyi yerlere geldiğini gördüm. Kendimi de o iş kadınlarından birisi olacağıma inandırdım. Herkesin dediğine kulak asmadım ve şuan müteahhitlik yapıyorum. 2 yıl öncesinde bir giyim mağazası açmak istedim ve piyasa araştırması yaptım. Yine önümü kesmek isteyenler oldu 'başaramazsın' dediler. 'Giyim sektöründe erkek olmazsan para kazanamazsın' dediler ama bakın, şu anda çok şükür 2. şubemizi açtık'' diye konuştu.

Mağazada kaliteli ve güvenilir ürünler sattıklarını belirten Cankoy, ''Kalite, benim giriştiğim bütün sektörlerde en esas unsurdur. ben kaliteli olduğunu bildiğim bütün ürünlerin piyasanın pahalı olmasına rağmen kaliteden vazgeçmedim. Kaliteli ürün bizim felsefemizdir. Kar marjları bizim 2. planımız. Önemli olan müşteriye kaliteli ürünler satmaktır. kötü ürün kullanıp 10 lira kar edeceğime kaliteli ürün kullanıp 2 lira kar ederim ama helalinden ederim'' dedi.

"Erkek müşteriler sadık müşteridir"

Erkek giyim mağazası açmaya karar verirken en ince ayrıntısına kadar düşündüğünü belirten Cankoy, ''İnşaat sektöründe piyasaların artması ve alım gücünün azalmasından dolayı ekstra farklı bir sektör arayışına girdim. Ne yapabilirim ne beni mutlu eder diye düşündüm ve aklıma erkek giyim mağazası açmak geldi. piyasayı çok fazla araştırdım. Hitap etmek istediğim kitle tamamen erkeklerden oluşuyor. Bunun da bir nedeni var tabi ki. Erkekler hiçbir zaman biz kadınlar gibi mağaza mağaza dolaşmaz. İlk beğendikleri mağazadan 5 dakika içinde alıp çıkarlar ve her zaman aynı mağazayı kullanırlar. Ben de bu tarz erkeklere kaliteli ürünler satmaya karar vererek bu mağazayı açtım. erkekler sadık müşterilerdir. Örnek vermek gerekirse hiç bir erkek küçüklüğünden beri gittiği berberini değiştirmez. hep aynı kişi onu tıraş etsin ister. Çünkü onunla bir muhabbeti vardır. İnşaat sektöründe çok fazla erkek tanıdığımız var. o müşteri potansiyelini kendi mağazama çekmek istedim. ilk mağazamız çok iyi sonuçlar verdi. şimdi ise Devlet Bahçeli Bulvarı'nda açtık mağazamızı. Mağazamız tamamen bir aile ortamı. Kızım Şengül ve damadım Doğukan da mağazamızda çalışıyorlar'' diye konuştu.

Koncuk: "Kötü gidişe aldırmadan yatırım yaptı. İşte milliyetçilik budur"

Açılış törenine katılan İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Dilek Cankoy'un çok hırslı ve başarılı bir iş kadını olduğunu belirterek, "Bir çok sektör, piyasaların yükselmesinden dolayı çok zor durumda. Dilek hanım ise piyasaların kötü gidişine aldırmadan ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor. İsteseydi parasını bankaya yatırabilirdi. Ama kendisi bir mağaza açarak istihdam kazandırmak istedi. Türk milliyetçiliği işte tam da budur. Dilek hanım tüm kadınlara örnek olan bir kadındır. İş kadını olarak çok iyi projelere imzasını atıyor. Erkek egemen bir toplumda Dilek hanım gibi iş kadınlarını görmek bizleri çok sevindiriyor'' diye konuştu.

Açılışa 27.dönem İyi Parti Adana Milletvekilleri İsmail Koncuk, Methanet Çulhaoğlu, İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadoğlu ve çok sayıda iş adamı katıldı.