Kadın Hekim Platformu'ndan hekime şiddete sessiz tepki

Adana'da Kadın Hekim Platformu üyeleri yüzlerine yara izi çizerek sessizce oturma eylemi yaptı.

Adana'da Atatürk Parkı'nda toplanan platform üyeleri Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından silahla öldürülmesine tepki amacıyl ellerinde ‘Hekime Şiddete Hayır', ‘Hastanelerde Can Güvenliği İstiyoruz', ‘Yaşatmak İçin Yaşamalıyız, Artık Yeter', ‘Seni İyileştirmeye Ömrünü Adamış Doktoru Nasıl Öldürürsün?', ‘Bu Ülkede Doktordan Temiz Yaşanmamış Hayatlar Var' yazılı pankartlarla sessiz oturma eylemi yaptı.

Kadın Hekim Platformu üyeleri adına açıklama yapan Dr. Figen Demir Kardeş, “Hekimler ölmesin. Sağlık çalışanlarına şiddet olmasın. Artık yeter. Sesimizi duyun” dedi.

Türkiye'nin her ilinde platform olarak aynı saate sessiz oturma eylemi yaptıklarını ifade eden Kardeş, “Artık hekim ve hasta arasında kan değil, sevgi ve saygının girmesini istiyoruz. Kadın hekimler olarak sadece hekime, sağlık çalışanına değil, her türlü şiddete karşıyız” diye konuştu.