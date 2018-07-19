Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 03:53

Kadın polis başından vurulmuş halde evinde bulundu

Adana’da kadın polis memuru evinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Kadın polis başından vurulmuş halde evinde bulundu

19 Temmuz 2018 03:53

Hastaneye götürülen polis memuru yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki polis memuru Ayşe A., özel harekat polisi olan A.A. tarafından evde başından vurulmuş halde bulundu. Eşi A.A. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe A.’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ayşe A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe A.’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayın intihar veya cinayet olup olmadığı polis ekiplerince araştırılırken çiftin 15 günlük evli olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç