Kadın Sanayicilerin örnek birlikteliği

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın öncülüğünde, kadın sanayiciler arasında dayanışma ve güç birliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Kadın Sanayiciler Platformu firma ziyaretlerini sürdürüyor.

Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, AOSB'de faaliyet gösteren Güney Odak Enerji firması ziyaretinde, firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Müdürü Bernay Karaca tarafından konuk edildiler.

Karaca, konuklarına firmalarını tanıtırken, 8000 metrekare kapalı, 6000 meterekare açık alan da; basınçlı kapalı devre boylerler, krom galvaniz açık ve kapalı devre depo, bakır, krom, alüminyum, galvaniz panel ve kollektör imalatı yaptıklarını bildirdi.

2011 yılında ise makine parkurlarını genişleterek, vakum tüplü güneş enerjisi imalatına da başladıklarını ifade eden Karaca, “Her zaman daha hizmet daha sağlıklı ve kaliteli ürünler sunabilmek için güneş enerjisi sektöründe yerimizi aldık” dedi.

Güneş enerjisi ve su ısıtma sistemleri sektöründe, dünya standartlarında üretim yapma hedefi ile çalıştıklarını anlatan Bernay Karaca, Türkiye'nin 14 ilinde ki şubeleriyle, 70'in üzerinde bayilerinin bulunduğu bilgisini verdi.

Firma ziyaretinin devamında, Ç.Ü. Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, 3+1 işyeri eğitimi programına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bozdoğan, öğrencilerin meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaları amacıyla başlatılan program için Kadın Sanayicilerden destek istedi.

Ç.Ü. Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen uygulamayla, AOSB'de faaliyette olan işletmelerin ihtiyacı doğrultusunda nitelikli bireyler yetişeceğinin altını çizen Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, uygulamanın sanayi ile üniversiteyi yakınlaştırdığını ve ortak projelere

imza atılmaya başlanabileceğinin altını çizdi.

Bozdoğan, 3+1 Eğitim Modeli ile Ç.Ü. Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alan bir öğrencinin, iş yeri uygulaması kapsamında AOSB'de bir işletmeye yerleştirilebileceğini, böylelikle mezun olduktan sonra öğrencilerin daha kolay iş bulmasının sağlanacağını dile getirdi.