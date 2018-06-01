Kadına şiddete karşı topyekün mücadele

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde 2 grup halinde düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Aile Mahkemesi hakimleri, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İşleme Merkezi (ŞÖNİM) temsilcileri ve kentteki tüm polis merkezlerinin amirleri katıldı. Katılımcılar, kentte Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un daha etkin uygulanması yönelik görüşlerini dile getirdi.

‘Her olaya aynı şekilde yaklaşmak çözüm değil’

Toplantıda konuşan Başsavcı Ali Yeldan, aile içi suçların polis merkezlerinin ana iş kalemlerinden birisi olduğunu söyledi. Özellikle aile içi ve kadına karşı şiddette adli sürecin çok iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Yeldan, “Gerek olayın failleri ve delillerinin tespiti gerekse soruşturma süreci içinde koruyucu ve önleyici tedbirlerde hem savcılık birimimizin hem de aile hakimlerimizin olayın içeriğine ilişkin çok iyi bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Olayların önem derecesine göre farkındalığı arttırmamız lazım. Yani her olaya aynı şekilde yaklaştığımızda olayları çözmüş olmuyoruz. Yine olaylar tekrar etmeye başlıyor. 17-18 kez işlem yapılan şahıslar var. Ama biz gerekli uzman desteğini alırsak, adli süreci iyi yönetirsek, aile hakimliklerimizi ve savcılarımızı yeterince ve seri bir biçimde bilgilendirirsek bunun önüne geçebiliriz” dedi.

“Koordinasyon ve işbirliği şart”

Özellikle kadına yönelik şiddet olaylarına karşı daha etkin müdahale edilmesi ve ikincil örselenmenin engellenmesi amacıyla Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları için polis merkezleriyle ilgili düzenleme yaptıklarını kaydeden Yeldan, “Şiddet mağdurlarının daha fazla mağdur olmaması, olayların daha da büyüyüp geri dönülemez bir aşamaya gelmemesi, suçun önlenmesi ve tekrar etmemesi için koordinasyon içinde çalışmamız gerekiyor. Savcılarımızla, hakimlerimizle, polisimizle, uzmanlarımızla kadına şiddete karşı işbirliği içinde olacağız” diye konuştu.

Toplantıya katılan diğer katılımcılar da yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri konusunda görüşlerini dile getirdi.