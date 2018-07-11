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11 Temmuz 2018 11:18

Kadının öldüğü kaza anı kamerada

Adana’da bir otomobil yayaya çarparak kaçtı.

Kadının öldüğü kaza anı kamerada

11 Temmuz 2018 11:18

Aracın altında kalan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi 78101 Sokak’ta, Burak Turhan G.’nin kullandığı 34 PS 7688 plakalı otomobil, yaya olarak yolda ilerleyen Şenay Türkmen’e çarparak ölümüne neden oldu. Türkmen’e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücünün otomobili polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Toros Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesinde bulunarak incelenmek üzere olay yeri inceleme ekibi tarafından otoparka çekildi.


Yapılan çalışmalar sonucunda çarpıp kaçan sürücü Burak Turhan G., Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.




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