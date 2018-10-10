İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe: 47 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 61

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, karşılaştı.

Mücadeleden 61-47 galip ayrılan Hatay Büyükeşehir Belediyespor kupanın sahibi oldu.



Salon: ASKİ Atatürk


Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, Hüseyin Çelik


Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora 9, Merve Arı, Birsel Vardalı Demirmen 11, Kia Niema Vaughn 2, Anastasiya Veramenyenka 4, Tuğçe Canıtez 5, Giorgia Sottana 8, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş, Cecilia Zandalasini 5, Esra Ural Topuz


Başantrenör: Valeria Garnier


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtneylynne Paris 6, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu, Katsiaryna Snytsina 6, Cansu Köksal 7, Hülya Çoklar, Gizem Havare, Gizem Başaran, Merve Aydın 7, Hin Ben Abdelkader 21, Glory Bassey Johnson 11


Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki


1. periyot: 11-16


Devre: 25-28


3. periyot: 37-43

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.