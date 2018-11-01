Kadınlara 4,5 milyon liralık dayanışma merkezi

Seyhan Belediyesi'nce 4,5 milyon liraya yaptırılan Kadın Dayanışma Merkezi açıldı. Merkezde, kadınlar için dil eğitimi, psikolojik, hukuksal ve sosyal destek hizmetlerinin yanı sıra çeşitli mesleki eğitim programları da yer alacak.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Emek Mahallesi'nde 4,5 milyon liraya yaptırılan projenin finansmanını Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından karşılanacağını söyledi.

Merkezde kadınlar için verilecek hizmetleri anlatan Başkan Karalar, “Ne kadar güzel bir iş yaptığımız buraya gelen kalabalıkla anlaşılıyor. Biz kadına değer veren, kadınla ilgili birçok proje yapan ve her fırsatta kadının toplumdaki yerini bulabilmesi için üzerine düşeni yapan bir belediyeyiz. Kadın Dayanışma Merkezimiz, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. Merkezimiz fiziksel, sosyal ve ekonomik şiddete maruz kalmış tüm kadınlarımıza açık. Merkezimizde psikolog ve avukatlarımız kadınlarımıza destek verecek. Yabancı kadınlara dil eğitimi, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezide bulunacak" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Daha sonra Başkan Zeydan Karalar, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.