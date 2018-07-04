Kadınlardan Başkan Çetin’e teşekkür

Kursiyerler, “Böyle güzel bir hizmeti bizlere tahsis ettiği ve açtığı kurslar nedeniyle Başkanımız Soner Çetin’e teşekkür ederiz” dedi.

Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde, pastacılık, bakır işlemeciliği, sanat tasarımı, mefruşat, bilgisayarlı makine nakışı, ahşap oyma, dokuma kurslarından yararlanan kursiyerler, evde oturan kadınların hem meslek sahibi yapan, hem de boş zamanlarını değerlendirmelerine imkan tanıyan projeden memnun olduklarını belirterek, Başkan Soner Çetin’den kurs çeşitliliğinin artması talebinde bulundu.

Eğitmenleri ve kursiyer kadınları dinleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 300 kursiyerin hali hazırda kurslardan yararlandığına dikkat çekerek, “Adana’da ilk kez açılan kurslarımıza gösterdiğiniz ilgi beni mutlu etti. Sizlerin bu hizmetlerden böyle memnuniyetle söz etmeniz, ne kadar güzel bir hizmet yaptığımızı da gösteriyor. İlk kursiyerlerimiz, eğitimlerini tamamladı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle alacaklar. Kurslarımıza, talepler yoğunlaşınca, eğitimci arkadaşlarımızın da önerisiyle, ikili eğitim sistemine geçtik. Sabah ve öğlen olmak üzere, ikili eğitimlerimizi sürdüreceğiz. O zaman daha çok kadınımız bu kurslarımızdan faydalanacak. Kadınlarımız burada öğrendikleriyle, hem ev ekonomilerine katkı koyacaklar, hem de çalışmak istediklerinde daha rahat iş imkanı bulabilecekler” diye konuştu.

Halktan gelen talepler üzerine aşçılık, ebru sanatı, kuaförlük ve el sanatları kurslarının da yakın zamanda açılacağına dikkat çeken Başkan Çetin, meslek kurslarındaki farkındalık eğitimlerine her geçen gün yeni bir kursu ekleyerek devam edeceklerini belirtti.

Kursiyer kadınlar, eğitimleri süresinde yaptıkları el işi hediyeleri de Başkan Soner Çetin’e takdim etti.