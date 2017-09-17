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17 Eylül 2017 09:35

Kadınların korkulu rüyası yakalandı

Adana’da iki günde 4 kadının toplam 440 TL parası, 2 cep telefonu, 1 çanta ve 1 cüzdanını çalan hırsız zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kadınların korkulu rüyası yakalandı

17 Eylül 2017 09:35

Hırsızın çanta ve cep telefonunu çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, olay, 14 Eylül günü Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Sağlık Ocağı’nda C.H.’ye ait çüzdan ve 100 TL para çalındı. 15 Eylül günü ise Seyhan ilçesi, Denizli Semt Pazarında E.C.’ye ait cep telefonu, bir hastanede E.S.’ye ait kol çantası ile cep telefonu ve Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi Semt Pazarında N.S.’ye ait kol çantası ve 340 TL para çalındı.


Kadınların durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerdeki şahsın Yusuf A. olduğunu belirledi.


Polis ekipleri Yusuf A.’yı yaptıkları çalışma sonrası üzerinde çaldıkları eşyalarla yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Yusuf A.’nın bir hastaneden bebek arabası içerisinden kol çantasını ve cep telefonunu çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.




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