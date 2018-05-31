Kadınların yüzde 22’si kabızlıktan yakınıyor

Dr. Yüksel Gümürdülü, bağırsak hareketlerinin azalmasıyla ortaya çıkan kabızlığın her yaş grubunda sıkça görüldüğünü ve ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gümürdülü, "Basit bir sindirim ve boşaltım sistemi şikayeti olarak görülen kabızlık, başta bağırsak kanseri olmak üzere; bağırsak tıkanıklığı, hemoroid, fissür gibi birçok önemli hastalığın belirtisi olabilir" dedi.

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, yaptığı açıklamada, bağırsakların besinlerin sindirimini sağlarken çeşitli hareketler gerçekleştirdiğini, hareketsiz kalmanın, bağırsağın işleyişini engellediğini belirtti.

Prof. Dr. Gümürdülü, gün içerisinde yapılan küçük yürüyüş, spor veya ev egzersizlerin bağırsakların hareketlerine ivme kazandırdığını ve böylece kabızlığın önlenmesine olanak sağladığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Özellikle ilerleyen yaşlarda metabolizmanın yavaşlaması durumunda hareketli yaşama daha çok ağırlık verilmelidir. Sürekli ve alışkanlık haline gelen ağrı kesici kullanımının, aynı zamanda demir ilaçları ve antidepresanların içerdikleri bileşenler de kabızlığa neden olur. Zorunlu olmadıkça bu tür ilaçların kullanılmaması gerekir. Uzun süre ve yüksek miktarda içilen müshil içeren ilaçlar bağırsakları tembelleştirir bu nedenle doktor görüşü olmadan müshil kullanımından kaçınılması gerekir."

"Bilinçsiz yapılan diyetler kabızlığa sebep oluyor"

Kabızlık probleminin, kadınların yüzde 22’sinde görüldüğünü ve yaşam tarzıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gümürdülü, "İdeal kiloya ulaşmak için eş dost tavsiyesiyle ve bilinçsizce diyetler yapılıyor. Kilo verme çabaları; yanlış beslenme, yeterince yağlı ve lifli besinler tüketilmemesi sebebiyle hüsranla sonuçlanıyor. Bunun yanı sıra bir de kabızlık sorunu ortaya çıkıyor. Sağlıklı bir yaşam, sindirim, boşaltım sistemi ve düzgün çalışan bir metabolizma için, bol su içmek, lif açısından zengin gıdalarla beslenmek, çorba, yeşillik, sebze, sulu yemek tüketmek şart" diye konuştu.

"Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin"

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tuvalet ihtiyacının da ertelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Günün belli saatlerinde belirli bir sürenin tuvalet ihtiyacı için ayrılması önemlidir. Her gün aynı saatte tuvalete gitmek, tuvalete çıkma hissi yoksa bile 10-15 dakika beklemek, bağırsak hareketlerinin düzenini sağlayamaya faydalı olacaktır. Günlük hayatta dışarıda olmak, temizlik konusunda tatmin edici olmayan yerlerde bulunmak, tuvalet ihtiyacını ertelemeye sebep olabilir fakat bu durum boşaltım sisteminin dengesinin bozulmasına ve kabızlığa yol açar. Bilinçli olarak yapılan bu davranış zamanla vücudun alışkanlığı haline gelebilir. Kabızlıktan kaçınmak için tuvalet ihtiyacını ertelememek önemlidir."