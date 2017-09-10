Kafe ve barlarda dedektör köpekle arama

Bursa Emniyet Müdürlüğünden Adana Emniyet Müdürlüğü görevine atandıktan sonra Adana’da uyuşturucuya savaş açan

Emniyet Müdürü Selami Yıldız dün gece de 500 polis ve detektör köpekler ile uyuşturucu uygulaması yaptırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen uygulamada terör, kaçakçılık ve organize ile birlikte narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerinde görevli toplam 500 polis katıldı.

Seyhan’da yer alan Ziyapaşa Caddesi ile Şinasi Efendi Caddesi’nde yer alan başta eğlence merkezleri olmak üzere kafe ve barlar, dedektör köpeklerinin de yardımıyla didik didik arandı; kimlikler de tek tek kontrol edildi.

İşletmelerin resmi evrakları da mercek altına alınırken, eğlence merkezlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda da aramalar yapıldı. ‘Huzur Operasyonu’na katılarak, çalışmaları yakından takip eden Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Vatandaşın güvenliğinin öncelikleri olduğunun altını çizen Yıldız, ‘özgürlük ve güvenlik dengesi’ne çok dikkat ederek, uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıldız, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlamadan, onların güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Kentin muhtelif yerlerinde arkadaşlarımız şok uygulamalar yapıyor. Adana genelinde yer alan umuma açık yerlerde; aranan kişiler, narkotik ve terör odaklı uygulama ve operasyonlarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Yıldız, uygulamanın ardından kurmaylarıyla birlikte bir değerlendirme toplantısı da yaptı.