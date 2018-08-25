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25 Ağustos 2018 04:06

Kahramanmaraş’ta çaldı Adana’da yakayı ele verdi

Kahramanmaraş’tan çaldığı servis ile Adana’ya gelen hırsız şehri birbirine kattı.

Kahramanmaraş’ta çaldı Adana’da yakayı ele verdi

25 Ağustos 2018 04:06

Asayiş uygulama noktalarında polislerin üzerine aracı sürerek kaçan hırsız, 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı.



Olay, Yüreğir İlçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki S.A., Kahramanmaraş’tan çaldığı 46 S 0410 plakalı servis ile Adana’ya geldi. TAG otoyolu içerisinde narkotik uygulamasından kaçan S.A, otoyoldan çıkıp D-400 karayoluna girdi. D-400 karayolu üzerinde ise sabit Asayiş uygulamasında bulunan polislerin ‘dur’ ihtarına uymadı. Polisler havaya ateş açarak şahsı durdurmak istedi ancak, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya devam etti.



‘Filmleri aratmayan kovalamaca’


Yaklaşık 20 kilometre boyunca polis ekipleri S.A’yı kovaladı. Daha sonra S.A’ın önünü kestiler. S.A ise araçtan inerek koşmaya başladı. Kısa süreli süren kovalamaca sonucunda S.A yakalandı. S.A sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Öte yandan, S.A.’ın üzerinden kimlik çıkmazken, bir adet flash bellek çıktı. Flash bellekte incelemeye alındı.




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