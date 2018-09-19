Kahvehane cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana'da 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kahvehane önünde oturanlarla yoldan geçenler arasında çıkan silahlı çatışmanın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 15 Eylül Cumartesi günü Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'ndeki bir kahvehane önünde meydana gelmişti. Firar Aydemir (48) oğlu Sedat Aydemir'le (21) birlikte devrettikleri kahvehane önünde otururken daha önce aralarında husumet bulunan İrfan Savan (41), Ramazan Savan (27) ve Emin Savan (26) ile karşılaştı.

İddiaya göre, iki aile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar yanlarında bulunan silahları çekip ateş etmeye başladı. Sokak ortasında çıkan çatışmada Firar Aydemir, Sedat Aydemir, Ramazan Savan, İrfan Savan, M.K. ve Y.İ. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Yaralılardan Firar Aydemir ve İrfan Savan hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanıldığı ileri sürülen tabancalara da el koydu.

Sorgusu tamamlanan zanlılardan 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, Sedat Aydemir, Emin Savan ve Ramazan Savan adliyeye sevk edildi.