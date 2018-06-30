Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 09:04

Kahvehane tarayanlara nefes kesen operasyon

Adana’da pompalı tüfek ve tabancalarla taranan kahvehane önünde polis inceleme yaparken ateş açtığı ileri sürülen 13 kişi nefes kesen operasyonla yakalandı.

Kahvehane tarayanlara nefes kesen operasyon

30 Haziran 2018 09:04


Edinilen bilgiye göre, 26 Haziran Salı günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir otomobil satışı nedeniyle aralarında alacak-verecek meselesi husumet bulunan iki grubun arasında anlaşmazlık çıktı. 13 zanlı hasımlarının iş yerine gelerek silahlarla ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarken polis kısa sürede olay yerine geldi. Polis inceleme yaparken de zanlılar ateş açtı.


Olayın ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şahısların kısa sürede yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği polislerine özel ekip kurulması talimatını verdi. Talimat üzerine oluşturulan özel ekip şahısları yakalamak için harekete geçerek nefes kesen operasyonda eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Evlerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ele geçirilirken 13 şüpheli yakalandı.


Gözaltına alınan 13 zanlı emniyetteki sorgulamalarının ardından yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolüne getirildi.


İşlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan D, Kenan A, Servet E. ve Şerefettin E. tutuklandı. Diğer şüpheliler Ersin B, Hüseyin A, Bahattin E, Erhan Ç, Fırat F, Ömer Y, Mehmet A, Ledan B, Taner T. isimli şahıslar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç