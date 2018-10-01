Kalabalık ortamlardaki enfeksiyon riski

Dr. Yüksel Gümürdülü, okullar, kreşler ve kalabalık ortamlarda enfeksiyon hastalıklarının görülme riskinin arttığına dikkati çekerek, “Okulların açıldığı bu dönemde özellikle çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutularak, enfeksiyonlardan korunması sağlanmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Gümürdülü, enfeksiyon hastalıklarından korunmak için öncelikle çocukların beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini, bu durumun vücudun enfeksiyonlara karşı direnç sağlayacağını söyledi.

Bağışıklık sistemimiz sayesinde çocukların, belli ölçüde kendilerini hastalıklara karşı koruyabildiğini belirten Gümürdülü, “Çocuklar bağışıklık sistemiyle, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin etkilerine karşı korumaya çalışır ve genellikle de başarılı olur” diye konuştu.

Gümürdülü, okul çağı çocuklarında soğuk algınlığı (Nezle), grip, boğaz enfeksiyonları, zatürre (Pnömoni), bronşit ve bronşiolit, orta kulak iltihabı, ishal ve döküntülü hastalıklar sık görüldüğüne işaret ederek, “Güçlü bir bağışıklık sistemi olan çocuklar, büyük oranda bunlardan korunur” ifadelerini kullandı.

Kalabalık ortamlarda havanın yeterince temizlenmediğini, bunun da enfeksiyon riskini artırdığını, çalışma masaları, kapı kolları, tuvaletler gibi ortak kullanım yerlerinin yeterince dezenfekte edilmemesinin ise bağışıklık sistemi güçlü olsa bile hastalıklara zemin hazırladığını vurgulayan Gümürdülü, şöyle konuştu:

“Her yıl okulların açılmasıyla birlikte birçok virüs kalabalık ortamda yayılıyor. Çoğunluğu bulaşıcı olan virüslerin çocukların yaşamını tehlikeye atmasının yanı sıra, eğitim hayatından uzaklaşmasına da yol açıyor. Bu enfeksiyonlardan korunmak için, ailelerin öncelikle dikkat etmesi gereken konu, bağışıklık sistemini güçlü tutmaktır. Bu da ancak düzenli ve dengeli beslenme ile sağlanabilir.”

“Çocukları kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyin”

Prof. Dr. Gümürdülü, çocukların “Altın Öğün” olan sabah kahvaltısını yapmadan okula gitmelerine izin verilmemesini isteyerek, “Vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç da ancak güçlü bir kahvaltı ile giderilebilir. Kahvaltı yapılmadığı takdirde, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta da azalma olmaktadır” dedi.

Vücut direnci düştüğü zaman enfeksiyonların daha rahat ilerleyebildiğine dikkati çeken Gümürdülü, şöyle devam etti:

“Bunun yanı sıra vücuda yerleşen bakteriler enfeksiyonu ağırlaştırabilir. Alt solunum yolları enfeksiyonlarında öksürük ve göğüste yanma hissi, balgam çıkarma, nefes darlığı gibi şikayetler görülebilir. Genel durum bozukluğu, aşırı halsizlik ve ateş, önemli bulgulardır. Örneğin zatürrede genellikle üşüme ve titreme ile birlikte yükselen ateş olabilir. Enfeksiyonu olan çocuğun uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesi ve tedavisinin planlanması gereklidir.”

Çocuklara el yıkama alışkanlığının mutlaka kazandırılması gerektiğini de değinen Prof. Dr. Gümürdülü, “El yıkama alışkanlığı enfeksiyona karşı en etkili, en pratik yöntemlerden birisidir. Çocuklara ayrıca gün içinde ellerini yüzlerine, ağız ve ağız çevresine ve gözlerine sürmemeleri konusunda uyarılar yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.