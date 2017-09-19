Kalbi sıkışan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre kaynak işçiliği yapan 40 yaşındaki Coşkun Çertmek kalbinde hissettiği ağrı nedeniyle iş yeri hekimine başvurdu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Çertmek, Tufanbeyli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla 190 kilometre uzaklıktaki Adana Şehir Hastanesi’ne getirildi.
Adana Şehir Hastanesi’nde anjiyo yapılan Çertmek’in damarına stent takıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çertmek’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastanenin Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Atilla Bulut, dün hasta kabulüne başlayan hastaneye ilk kez helikopterle hasta getirildiğini bildirdi.